La Curva Sud della Juventus ha annunciato che tornerà a cantare per la prossima sfida di Serie A contro la Lazio

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Curva Sud della Juventus.

COMUNICATO – «Ci siamo lasciati a Juve-Milan. In quell’occasione abbiamo dimostrato quanto possiamo essere belli e determinanti. Con il Bologna la decisione di non esserci è servita ancora una volta per far comprendere quanto l’apporto di un tifo caldo, costante, poderoso e coinvolgente sia indispensabile per trasmettere coraggio e grinta. Con la Lazio ci saremo tutti, ai nostri posti, e speriamo davvero che tutti i presenti, indipendentemente dal settore occupato, possano lasciare il telefonino in tasca e tornino sul serio a casa con le corde vocali esauste».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUS NEWS 24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG