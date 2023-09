Dani Carvajal, difensore del Real Madrid e della Spagna, si è espresso contro la stampa. Tutti i dettagli in merito

Dani Carvajal, difensore del Real Madrid, ha pubblicato un comunicato sui social in cui annuncia azioni legali per tutelarsi.

COMUNICATO – «Tutte le informazioni riportate dalla stampa in questi giorni riferite a me sono totalmente false. Dal mio coinvolgimento nei partiti politici alla violenza sessuale ai Mondiali del 2018 in Russia. Trovo assolutamente deplorevole ed estremamente indelicato che i media abbiano il diritto di scrivere impunemente, dando credibilità alle parole di terzi, macchiando il mio nome e il mio onore. Ho già intrapreso un’azione legale».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG