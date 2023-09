L’ex centrocampista del Sassuolo ieri è stato l’autentico protagonista della vittoria dell’Italia contro l’Ucraina.

Man of the match indiscusso con la nazionale, riserva di lusso con l’Inter: questa è la strana situazione che sta vivendo attualmente Davide Frattesi. Il centrocampista però anche nelle interviste post gara ha lasciato intendere che avrà le sue chance anche in nerazzurro; ecco le sue parole.

esultanza gol Henrikh Mkhitaryan

“E’ stata una serata bellissima, sono contento per i due gol che hanno portato punti. Finto centravanti? Spalletti mi ha chiesto di dare una mano dentro l’area, si sa che è una cosa che mi piace fare. Inzaghi in difficoltà? E’ una settimana fondamentale, iniziata bene, speriamo finisca ancora bene. Con Barella posso giocare, vanno trovagli gli equilibri giusti, ma si può fare“.

