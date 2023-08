La Juve affronta l’Atalanta all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena in amichevole: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

In vista del debutto in Serie A, con il primo impegno contro l’Udinese, la Juve affronta l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in amichevole. Bianconeri reduci dalla tournée negli USA e dal test in famiglia contro la Next Gen.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Juve Atalanta 0-0 LIVE: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 20.30

Migliore in campo Juve

Al termine del match

Juve Atalanta 0-0: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali

Juve Atalanta: il pre-partita

Ore 16.30 – In difesa potrebbe tornare titolare Danilo dopo il forfait con la Next Gen. Insieme a lui Bremer e Gatti.

Ore 16.00 – Massimiliano Allegri ritrova Mattia Perin dopo il problema alla spalla. Il portiere potrebbe partire dal primo minuto, vista l’assenza di Szczesny. Staffetta tra lui e Pinsoglio.

Ultima amichevole di precampionato in arrivo pic.twitter.com/jUJTu6GTAC — JuventusFC (@juventusfc) August 12, 2023

Ore 11.00 – Massimiliano Allegri ha diramato l’elenco dei convocati per l’amichevole di questa sera. Tornano a disposizione Perin, Danilo, Kostic e Rabiot. Assenti Kean, Szczesny, Kaio Jorge, McKennie e i lungodegenti Pogba, Fagioli e De Sciglio.

The post Juve Atalanta LIVE: l’avvicinamento all’amichevole del Manuzzi appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG