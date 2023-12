Juve, Federico Bernardeschi è a Torino per le vacanze e intanto si candida con Allegri per il ritorno in bianconero

Bernardeschi sta trascorrendo le vacanze della pausa del campionato americano a Torino e, in base a quanto riferito da Tuttosport, si è offerto alla Juve per tornare.

L’ex bianconero avrebbe già parlato più volte con Allegri che lo riaccoglierebbe volentieri perché conosce già l’ambiente e non romperebbe gli equilibri dello spogliatoio. Bernardeschi potrebbe arrivare in prestito fino a fine stagione, ma la dirigenza al momento non sembra orientata a riprenderlo.

