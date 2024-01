Giorgio Chiellini, a partire da giugno, potrebbe tornare alla Juve in veste di dirigente. Il punto della situazione

Come rivelato Tuttosport, Giorgio Chiellini potrebbe tornare alla Juventus in veste di dirigente. Il difensore livornese, però, fino a giugno resterà negli Stati Uniti dunque se ne riparlerà in estate.

In ogni caso, Chiellini potrebbe essere il profilo ideale da inserire nei quadri dirigenziali visto che nel suo curriculum una laurea in economia.

