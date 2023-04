Cuadrado e Alex Sandro sono stati i due peggiori in campo della sfida tra Lazio e Juve dell’Olimpico

Cuadrado e Alex Sandro sono stati i due peggiori in campo della sfida tra Lazio e Juve dell’Olimpico. La Gazzetta dello Sport ha dato a entrambi un 4.5:

CUADRADO – «Soffre Zaccagni e dopo l’ammonizione va in confusione. In ritardo su Luis Alberto, graziato per un brutto fallo sullo stesso Zaccagni».

ALEX SANDRO – «Torna titolare e si capisce subito che non è serata. Fa calciare Immobile e va giù su Milinkovic Savic in occasione del vantaggio. Ammonito salterà il Sassuolo».

