Il difensore portoghese è molto ambito perché ha il contratto in scadenza: i nerazzurri lo seguono da molto tempo.

L’Inter è in testa al campionato ed al girone di Champions League quindi non c’è necessità di fare mercato a gennaio; la sessione invernale viene spesso definita “di riparazione” ed al momento non c’è molto da riparare. Marotta e Ausilio quindi oltre che su importanti rinnovi contrattuali, stanno lavorando per cercare occasioni low cost o proprio a parametro zero.

Il profilo

Gli occhi sono caduti da tempo su Tiago Djaló del Lille, difensore portoghese classe 2000 che ha giocato 6 mesi nella Primavera del Milan prima di essere venduto nella trattativa che ha portato Rafael Leao in rossonero. Il difensore si è rotto il crociato a marzo scorso e non è ancora rientrato nonostante sia clinicamente guarito: il club francese ha capito che non ci sono spiragli per il rinnovo.

Piero Ausilio

Gli scenari

Si dice che i nerazzurri abbiano già l’accordo col giocatore per un trasferimento a parametro zero in vista della prossima stagione ma chiaramente fino ad almeno gennaio non si potrà capire se sia effettivamente così. Chiaramente il Lille può cederlo in inverno se qualcuno offrirà qualche milione di euro, si pensa ad una cifra di massimo 5 milioni. Secondo la Gazzetta dello Sport ci sono Juventus ed Atletico Madrid che ci stanno seriamente pensando. L’Inter spera ovviamente che ciò non accada ma può fare ben poco per impedirlo: al momento non è previsto budget per il mercato invernale ma tutto può cambiare se ci sarà qualche cessione remunerativa.

