Le parole di Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, sul suo percorso di recupero dopo il caso scommesse

Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, ha parlato del caso scommesse all’evento contro il gioco d’azzardo “Taxi 1729”.

FAGIOLI – «Ho tantissima voglia di tornare in campo, non vedo l’ora. Il 19 maggio finisce la squalifica, il 25 dovrei giocare l’ultima di campionato. Gli Europei? Sono un sogno. Dal mio punto di vista mi avrebbe aiutato giocare a calcio. Stare lontano dai campi è una punizione che mi han dato ma che mi ha reso tutto anche più difficile. Sono stato obbligato ad accettarlo altrimenti non sarei più tornato».

