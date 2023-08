Romelu Lukaku, attaccante obiettivo di mercato della Juve, è fermo dal 20 giugno: da allora non si è allenato con nessuna squadra: e il fisico preoccupa

Questa mattina La Gazzetta dello Sport getta ombre sulle condizioni fisiche di Romelu Lukaku. Il centravanti, obiettivo di mercato della Juve, come riportato dalla Rosea, non gioca una partita ufficiale dal 20 giugno e quest’estate non ha mai svolto una seduta con la squadra.

Lukaku ha iniziato a lavorare a inizio luglio, insieme a un preparatore atletico della nazionale e al fisioterapista che lo segue tutto l’anno. Un menù ricco di lavoro extra per prevenire gli infortuni, ma soprattutto per tenere sotto controllo il suo peso. Nel 2019, quando fu acquistato dall’Inter, la prova della bilancia alla Pinetina dette inizialmente esiti preoccupanti: la lancetta superò abbondantemente i 100 chili. In quella occasione ci vollero un paio di mesi di lavoro intenso sul campo e un cambio di alimentazione per tirarlo a lucido. Nelle prime 8 gare ufficiali tra campionato e Champions segnò appena 3 reti. Solo in seguito alla cura di Conte e Pintus fece effetto, diventò difficile da fermare per qualunque difesa. Perché c’è un Lukaku complicato da marcare quando la condizione fisica è ottimale, ma anche uno che fatica (eufemismo) quando la forma non è buona e non riesce a sprigionare la sua potenza.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG