Guasto alle docce dopo Juve-Inter: non va l’acqua calda. I nerazzurri tornano a Milano senza lavarsi a causa del freddo

Strambo retroscena de La Gazzetta dello Sport che spiega come i giocatori dell’Inter siano dovuti rientrare a Milano senza avere la possibilità di farsi la doccia dopo la partita con la Juventus.

Il motivo? Le docce dello Stadium non funzionavano in termini di acqua calda. Tutta colpa, a quanto pare, di un guasto alle pompe causato dalla scarsa pressione. Vista la situazione, appunto, i nerazzurri hanno preferito non lavarsi.

L’articolo Juve Inter, niente doccia per i giocatori nerazzurri. Ecco perché proviene da Inter News 24.

