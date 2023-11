Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha parlato così del derby d’Italia tra Juve e Inter.

«Inter presente, Juve futuro. In campo e fuori l’impressione è di una squadra all’apice della sua maturità e una che sta risalendo velocemente, ritrovando una solidità mentale e tecnica. E’ rimasta in equilibrio fino alla fine, senza essere mai dominata da una delle due squadre, semmai controllata da entrambe, per evitare di perdere. E se è normale che la Juventus abbia paura dell’Inter, è una notizia il contrario perché dà un segno tangibile di come la crescita bianconera sia percepita in modo concreto anche dagli avversari».

