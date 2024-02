Juve, la tua difesa è al top: ha segnato più gol di tutti in questa Serie A. Il dato a confronto con l’Udinese

La difesa della Juve è al top sia per il numero di gol subiti che per quelli segnati.

Nessuna squadra in questa Serie A, infatti, conta più reti arrivate dai propri difensori. Bremer e compagni di reparto hanno gonfiato le porte avversarie in otto occasioni (come il Milan). L’Udinese, avversario di domani sera, ha invece trovato solo un gol da un difensore.

