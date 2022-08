La Juventus si starebbe avvicinando a Milik e Paredes: le parti hanno trattato in queste ore per chiudere

La Juve si starebbe avvicinando a Milik e Paredes: le parti hanno trattato in queste ore per chiudere.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, per il polacco è stato raggiunto l’accordo col giocatore per 3 milioni a stagione, mentre col Marsiglia prestito oneroso a un milione più uno di bonus e riscatto a 8 milioni. Per quanto riguarda l’argentino le due società sarebbero arrivate a un accordo di prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a certe condizioni.

