Juve, numeri imbarazzanti ad aprile: più sconfitte che vittorie e attacco nullo. La crisi bianconera in cifre

Come sottolinea La Stampa i numeri di aprile per la Juventus sono pesanti e pericolosi: i bianconeri hanno vinto solo due partite su otto in questo mese, dove hanno visto sfumare un obiettivo sensibile (la Coppa Italia) e soprattuto inanellare sconfitte su sconfitte (4, di cui tre di fila in campionato), mentre il mal di gol degli attaccanti sta complicando i già piani fragili di Allegri. Sono 261 i minuti senza gol (digiuno più lungo dal febbraio 2021): l’ultima rete è datata il 1° aprile 2023.

Alla Continassa l’allarme è scattato anche per una serie di problemi psicofisici che stanno bloccando la squadra nel momento decisivo della stagione e l’ambiente si chiede dove sia finita quella Juve che aveva saputo compattarsi e reagire sul campo, dopo tutto che era successo fuori.

