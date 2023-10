La Juve è pronta a rinnovare il contratto di Nicolò Fagioli: nonostante il caso scommesse, i bianconeri hanno ancora fiducia nel calciatore

Come riporta La Gazzetta dello Sport la Juve è pronta ad allungare fino al 2028 il contratto di Nicolò Fagioli.

Una conferma in più del fatto che la Juventus, nonostante la squalifica di 7 mesi per il caso scommesse, consideri Nicolò un patrimonio per il futuro.

