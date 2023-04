Le parole di Adrien Rabiot dopo la sconfitta della Juve contro la Lazio: «Nella ripresa abbiamo creato occasioni ma non è bastato»

Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Juve contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

MEGLIO NEL SECONDO TEMPO – «Siamo entrati troppo molli nel primo tempo, non abbiamo vinto un duello perdendo tutti i palloni. Meglio nel secondo tempo, ma non era difficile perché il primo è stata una vergogna. Non so come spiegarlo. Dopo aver preso il gol abbiamo avuto una reazione, nella ripresa abbiamo creato occasioni ma non è bastato».

