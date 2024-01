L’ex giocatore della Juventus Grigoris Kastanos è diventato un punto di forza per la squadra di Inzaghi

L’ex giocatore della Juventus Grigoris Kastanos è diventato fondamentale per la Salernitana di Inzaghi. Secondo quanto riportato dalle statistiche Opta sarebbero già tre assist per lui in campionato: uno in più rispetto a quelli realizzari nelle quattro stagioni precedenti di Serie A, in 64 partite con le maglie di Pescara, Juventus e Salernitana.

The post Juve, ricordi Kastanos? Con la Salernitana è uomo assist appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG