Allenamento Juve: il report della prima seduta del 2024. Ultime dalla Continassa verso la Coppa Italia

Juve subito in campo nel primo giorno del 2024. Nel mirino c’è la Coppa Italia e la Salernitana, ecco il report.

REPORT – «Dopo aver chiuso il 2023 con la vittoria sulla Roma (1-0, gol decisivo di Rabiot), la Juventus inizia il 2024 in campo. Nel pomeriggio di oggi, 1° gennaio, infatti, i bianconeri si sono ritrovati al JTC per preparare la sfida contro la Salernitana, gara secca valida per l’ottavo di finale di Coppa Italia. L’appuntamento è all’Allianz Stadium giovedì 4 gennaio alle ore 21:00.

Torelli e ripresa con lavoro aerobico senza il pallone, questo il menu del primo allenamento del nuovo anno. Domani la preparazione della gara contro i campani entra nel vivo: appuntamento alla Continassa al mattino».

