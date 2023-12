Juve Roma: già tre assenze certe per Allegri per il big match dello Stadium. Il tecnico bianconero non potrà contare su quei giocatori

Sono già tre le assenze certe in casa Juventus in vista dell’ultimo match del 2023 in programma il prossimo 30 dicembre contro la Roma.

Sarà indisponibile Alex Sandro a causa del problema muscolare al bicipite femorale che lo terrà lontano dal campo per un paio di settimane. Out anche il lungodente Mattia De Sciglio, che rientrerà a inizio 2024 così come Andrea Cambiaso, squalificato.

