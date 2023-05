La Juve di Allegri sale al secondo posto in classifica dopo la vittoria di Bergamo: un 2-0 per scavalcare la Lazio

I gol di Iling-Junior ad inizio ripresa, e di Vlahovic alla fine, consentono alla Juventus di sbancare il Gewiss-Stadium, staccando una rivale come l’Atalanta per la corsa per la Champions.

Sorpasso dei bianconeri alla Lazio dell’ex Sarri, ferma a 64 punti dopo il ko di ieri a San Siro, mentre la banda di Allegri arriva a quota 66.

