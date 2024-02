Juve senza McKennie e Rabiot in contemporanea: per Allegri è la prima volta in stagione. Assenze pesanti a centrocampo

Per la prima volta in stagione nell’infermeria della Juve ci sono McKennie e Rabiot. In contemporanea. A riferire questo retroscena è Sky Sport.

Il primo ha subito una lussazione alla spalla, il secondo una lussazione al dito del piede. Assenze molto pesanti a centrocampo per Allegri che per la prima volta deve rinunciare ad entrambi alla vigilia di una fase cruciale del campionato.

The post Juve senza McKennie e Rabiot in contemporanea: per Allegri è la prima volta in stagione appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG