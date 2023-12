Novità in casa Juventus, continua il percorso di piena riabilitazione Mattia De Sciglio, il punto sulle sue condizioni dalla Continassa

(Marco Baridon inviato al JTC) – Giornata di allenamento per la Juventus che quest’oggi ha alzato i giri del motore alla Continassa tramite una sessione davanti ai propri tifosi. Obiettivo preparare al meglio la sfida contro il Frosinone.

Da sottolineare importanti novità per Mattia De Sciglio. Il calciatore reduce dal brutto infortunio al crociato si è allenato a parte in un campo secondario, continuando dunque il suo percorso verso il pieno ritorno in gruppo.

