Ufficiali i sorteggi dei Playoff di Europa League, il Milan di Pioli contro il Rennes, mentre ecco l’avversaria della Roma di Mourinho

Sorteggiate anche le sfide valide per i Playoff dell’Europa League. Per l’Italia protagoniste assolute i Milan di Stefano Pioli e Roma targata Mourinho.

I meneghini affronteranno il Rennes, prima sfida in programma a San Siro. Per il terzo anno consecutivo invece i giallorossi affronteranno il Feyenoord. Una gara ormai considerabile come una “classica europea” dopo la finale di Conference League di due anni fa e il quarto di finale dell’anno precedente.

