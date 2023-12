De Paola ha espresso il suo pensiero sulla Juventus di Allegri, dallo stile di gioco alla necessità di portare un trofeo a casa

Intervenuto a TMW Radio, Paolo De Paola ha analizzato il momento che sta attraversando la Juventus di Massimiliano Allegri. In particolar modo alla luce del pareggio contro il Genoa.

IL COMMENTO – «La caratteristica di gioco imposta da Allegri è quella di una fase difesiva anni ’80. Contro il Napoli aveva giocato in modo diverso, aggredendo e pressando alto, contro il Genoa si è invece rivista la squadra di Monza, più bassa e con l’obiettivo di gestire il vantaggio invece di cercare il raddoppio, questo può fare la differenza. L’obiettivo del club è il ritorno in Champions e al primo anno è normale non vedere ancora la mano di Giuntoli, ma per Allegri questa è la terza stagione in bianconero, non vincere nemmeno un trofeo sarebbe una grossa delusione».

