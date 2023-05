Juve Siviglia: tre big in dubbio per gli spagnoli. TUTTI i dettagli in vista della semifinale d’andata di Europa League

Il Siviglia ha iniziato già il proprio focus sulla partita di giovedì contro la Juve, valida per l’andata delle semifinali di Europa League. Il tecnico Mendilibar deve valutare le condizioni di tre big in vista della partita dell’Allianz Stadium.

Trattasi di Fernando, Lamela e Suso, assenti nell’ultimo match. Mentre per i primi due ci sono possibilità di recuperarli per la partita contro la Vecchia Signora, l’ex Milan Suso invece potrebbe non essere a disposizione.

