Juve sulla scia del Napoli: Milan doppiato, che scatto dopo il -15! Bianconeri secondi per punti fatti nelle ultime 9

La Juve dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica alla vigilia della partita con l’Atalanta ha messo in cascina ben 19 punti in 9 partite di campionato (7 V, 1 P, 1 S)

Nello stesso periodo ha fatto di più solo il Napoli capolista con 24 punti. Dietro la Juve c’è la Lazio con 18. Staccate Inter e Roma (13), Atalanta (11). Quasi doppiato il Milan (10).

