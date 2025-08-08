L’Inter ha già trovato il sostituto di Bisseck: se il tedesco va via i nerazzurri lo sostituiscono con l’ex Monaco.

Nei colloqui quotidiani tra Cristian Chivu e la dirigenza interista l’argomento è spesso quello delle possibili partenze. Nei giorni scorsi il club di Viale della Liberazione ha finalizzato alcune cessioni – come quelle di Stankovic e Buchanan – che hanno fatto entrare in cassa denaro fresco. I nerazzurri potrebbero decidere di vendere anche altri giocatori che non sembrano rientrare nei piani del tecnico rumeno.

In prima fila ci sono Asllani e Taremi, ormai fuori dal progetto Inter: entrambi lasceranno la Pinetina in questo calciomercato estivo. Tuttavia, stando agli ultimi rumors, i nerazzurri potrebbero fare anche altri movimenti in uscita. Tra i più ‘chiacchierati’ c’è Yann Aurel Bisseck: il difensore centrale è molto stimato in Premier League e l’Inter ha già fatto capire che in caso di offerta adeguata – almeno 30-35 milioni di euro – non si farebbe problemi a lasciarlo andare.

Il 24enne di Colonia, in realtà, preferirebbe rimanere all’Inter e proseguire il percorso di crescita: già nella scorsa stagione il centrale difensivo della Nazionale tedesca ha dato un contributo importante, totalizzando 46 presenze tra le varie competizioni e mettendo anche a segno 3 reti. Bisseck è convinto di potersi giocare le sue carte a Milano: il corteggiamento del Crystal Palace non lo convince molto ma è chiaro che di fronte a un’offerta super lo scenario cambierebbe.

Bisseck in vendita, c’è già il sostituto: arriva dalla Premier

L’Inter potrebbe infatti sfruttare il guadagno ottenuto dalla sua cessione per andare a caccia di un grande rinforzo in difesa. Marotta e Ausilio seguono soprattutto Giovanni Leoni, giovane talento del Parma, ma la richiesta di (almeno) 30 milioni da parte dei ducali è considerata un po’ troppo elevata. Ecco perché nelle ultime ore la dirigenza nerazzurra si sta orientando su un altro profilo.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it il club milanese avrebbe messo gli occhi su Benoit Badiashile. Il classe 2001 del Chelsea ha finora trovato poco spazio nella formazione titolare di Enzo Maresca. Il francese ha fatto parte del gruppo che negli scorsi mesi ha portato a casa sia la Conference League che il Mondiale per Club, ma il suo obiettivo è chiaramente quello di giocare di più.

Per questo Badiashile è disposto a valutare tutte le offerte: le sue caratteristiche, sia fisiche che tecniche, non si discostano molto da quelle di Bisseck. Il suo valore di mercato è di circa 25 milioni: l’Inter potrebbe provare a proporre al Chelsea un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.