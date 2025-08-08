L’arrivo di Ardon Jashari crea un problema a Max Allegri: la soluzione potrebbe essere Antonio Conte, tutti i dettagli.

Ardon Jashari è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Dopo una lunga trattativa con il Bruges i rossoneri sono riusciti ad assicurarsi il talento svizzero per una cifra complessiva di 39 milioni di euro. Jashari ha firmato un contratto di cinque anni con il Milan: nella sua prima dichiarazione da giocatore del Diavolo ha espresso tutta la sua soddisfazione per il suo approdo in rossonero.

“Ciao rossoneri, sono molto felice di essere qui. Non vedo l’ora di incontrarvi e Forza Milan!“: queste le prime parole di Jashari dopo aver firmato il contratto che lo legherà al club di via Aldo Rossi fino al 2030. Un colpo che fa ovviamente felice Massimiliano Allegri: il tecnico livornese può ora contare su un centrocampo completamente rinnovato grazie all’approdo a Milanello di Ricci, Modric e appunto Jashari.

Tuttavia l’acquisto del talento elvetico – 52 presenze e 4 reti lo scorso anno con il Bruges – crea anche un problema a Max Allegri. In questo momento, infatti, il centrocampo del Milan è fin troppo folto e dovrà essere per forza snellito, anche perché Tare e Furlani non possono far lievitare troppo il monte ingaggi. Un aiuto può arrivare dal Napoli di Antonio Conte: il tecnico salentino è infatti molto interessato a un giocatore rossonero che da tempo viene dato per probabile partente.

Milan, arriva Jashari e parte un altro: va da Conte

Il nome di Yunus Musah in queste ore è tornato protagonista delle voci di mercato. Gianluca Di Marzio ha sottolineato che il 22enne statunitense è rimasto sempre nel mirino del Napoli. Conte apprezza molto le qualità dello statunitense, in particolare la sua versatilità e la bravura negli inserimenti.

Ecco perché l’ex allenatore del Tottenham ha chiesto a Manna e De Laurentiis di fare un tentativo per portare Musah al Maradona. Nei prossimi giorni il Napoli potrebbe farsi ufficialmente avanti per l’ex Valencia: il Milan è disposto ad ascoltare l’offerta partenopea, anche perché la cessione di Musah potrebbe assicurare ai rossoneri una piccola plusvalenza.

Nel 2023 il Milan spese circa 20 milioni di euro per prelevarlo dal Valencia: ora i rossoneri chiedono un’offerta da 25 milioni di euro complessivi per lasciarlo partire. Dal canto suo il giocatore ha già fatto sapere di gradire molto l’eventuale trasferimento a Napoli: i due club sono al lavoro, la probabilità che l’affare vada in porto non è affatto bassa.