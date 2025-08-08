Il calciomercato della Juve entra nel vivo tra uscite complicate Vlahovic, sogni di mercato e una rosa da consegnare a Tudor prima possibile.

Lavorare dietro le quinte in una big come la Juve, in piena estate, significa fare i conti con un equilibrio sottile tra esigenze sportive, sostenibilità economica e pressioni di piazza. Cristiano Giuntoli e il nuovo uomo forte dell’area sportiva, Damien Comolli, lo sanno bene.

Non basta comprare: bisogna saper vendere, liberare spazio, gestire casi delicati e allo stesso tempo non perdere competitività. Tudor, dal canto suo, è pronto. Ha le idee chiare e ha già trasmesso alla dirigenza le sue priorità. Serve una squadra solida, con più alternative, ma soprattutto pronta fin dai primi turni. E invece, almeno per ora, c’è ancora qualche nodo da sciogliere.

Vlahovic ha preso la sua decisione

Il più spinoso? Senza ombra di dubbio quello legato a Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è al centro del mercato ormai da settimane, ma il suo futuro resta avvolto nell’incertezza. Per la Juve è una pedina importante, certo, ma anche un investimento pesante da gestire. Il problema è che ogni volta che sembra esserci un’apertura concreta, succede qualcosa che rimette tutto in discussione. Proprio in queste ore, però, qualcosa si è mosso. E no, non si tratta del Milan. Almeno non ancora.

A bussare alla porta della Juventus è stato ancora una volta il Fenerbahce. Il club turco, evidentemente molto determinato, ha presentato una nuova offerta per il cartellino di Vlahovic. Una proposta economicamente interessante, strutturata e con margini per chiudere in tempi rapidi. Ma la risposta del giocatore non ha lasciato spazio a interpretazioni: un altro no, secco, senza tentennamenti. Vlahovic non ha alcuna intenzione di trasferirsi in Turchia. Non adesso, non a queste condizioni. Nonostante il pressing, i contatti e i tentativi di convincerlo, la sua decisione è rimasta immutata.

E così, inevitabilmente, tornano i sospetti, le ipotesi, le speranze. Perché se davvero Vlahovic rifiuta offerte concrete da club importanti, c’è chi comincia a pensare che una strada sia già stata tracciata. In particolare, i tifosi della Juventus iniziano a guardare verso Milano, sponda rossonera, con una certa curiosità. In fondo si vocifera da giorni di un interesse reale del Milan, che cerca un attaccante vero per completare l’organico. E allora il pensiero sorge spontaneo: che Dusan stia aspettando proprio loro?

Al momento non ci sono certezze, solo indizi. Ma nel calciomercato, si sa, le trattative si muovono sottotraccia fino a quando esplodono. La Juve osserva, spera di sbloccare la situazione al più presto, e intanto lavora sulle altre operazioni. Ma finché il nodo Vlahovic non sarà risolto, sarà difficile scrivere con chiarezza il futuro di questa nuova Juventus targata Tudor.