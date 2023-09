Le ultime sul futuro di Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, sulla prossima sfida di campionato contro il Lecce

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, Wojciech Szczesny potrebbe pagare caro gli errori nella sconfitta contro il Sassuolo. Il portiere polacco è stato infatti nettamente il peggiore in campo, con grosse responsabilità su almeno due dei quatto gol subiti.

Per questo, nella gara infrasettimanale contro il Lecce, il numero uno della Juventus potrebbe sedersi in panchina per far spazio a Mattia Perin.

