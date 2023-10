All’Allianz Stadium, il match valido per la decima giornata di Serie A 2023/2024 tra Juve e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’Allianz Stadium, Juve e Verona si affrontano nel match valido per la decima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Juve-Verona 0-0: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Juve Verona.

1′ Subito Rabiot – Kostic in verticale per Rabiot, che la copre bene col corpo e va via a Faraoni. Traversone profondo, allontana di testa la difesa del Verona.

2′ Sbaglia il cross McKennie – Gran finta di Weah a sinistra che stende Doig, poi suggerimento per McKennie che però sbaglia completamente il cross regalando il pallone agli avversari.

4′ Ci prova Kostic – La Juventus sviluppa molto sulle corsie esterne in questa fase. Cross di Kostic, mira sbagliata: il pallone oltrepassa direttamente la linea di fondo.

7′ Tiro Kean – Weah va a sinistra dal numero 18: controllo, sterzata, destro secco che viene rimpallato dalla difesa.

8′ Tiro Vlahovic – McKennie vince un rimpallo e trova Vlahovic, che si gira e calcia di prima col sinistro. Conclusione debole e centrale, nessun problema per Montipò.

Migliore in campo: A fine partita

Juve-Verona 0-0 risultato e tabellino

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Huijsen, Cambiaso, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge, Chiesa, Milik, Yildiz, Iling-Junior

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Faraoni, Magnani, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Folorunsho, Doig; Duda; Bonazzoli, Djuric. All. Baroni. A disp. Berardi, Perilli, Amione, Lazovic, Cruz, Joselito, Saponara, Serdar, Ngonge, Suslov, Charlys, Tchatchoua, Coppola, Mboula.

Arbitro: Feliciani di Teramo

