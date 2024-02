Mattia Zaccagni, giocatore della Lazio, sarebbe il sostituto ideale di Federico Chiesa in caso di una cessione dell’attaccante della Juve

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, l’esterno biancoceleste non ha ancora rinnovato il contratto, la spaccatura con l’agente non è ancora stata ricucita e in questo Cristiano Giuntoli potrebbe infilarsi per regalare a Massimiliano Allegri un rinforzo. Zaccagni però, in Serie A, interesserebbe anche alla Fiorentina.

