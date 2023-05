Juventus, che tesoretto dai giovani! Valori aumentati, ecco TUTTE le cifre da Soulé a Iling, passando per Fagioli

L’edizione odierna di Tuttosport ha posato la lente d’ingrandimento sulla crescita esponenziale dei giovani della Juventus in queste stagioni, che ha portato anche al conseguente aumento dei loro valori in ottica calciomercato.

Da Fagioli, pagato circa 200mila euro nel 2015 dalla Cremonese ed ora dal valore di circa 25 milioni di euro, passando per Iling, per cui la Juve ha versato 130mila euro al Chelsea ed ora viaggia sulle stesse cifre di Fagioli. Poi Barrenechea, che ha alzato un po’ i 2,5 milioni versati al Sion e anche Barbieri, che lavora per aumentare l’oltre milione e mezzo pagato al Novara.

The post Juventus, che tesoretto dai giovani! Valori aumentati, ecco TUTTE le cifre appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG