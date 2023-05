Juventus Next Gen: un giovane convocato da Allegri per Juve Cremonese. Ecco i dettagli verso il match dell’Allianz Stadium

Massimiliano Allegri attinge anche dalla Juventus Next Gen per il match di questa sera contro la Cremonese, valido per la 35esima giornata di Serie A.

In lista c’è anche Tommaso Barbieri, che potrebbe anche partire dal primo minuto per far rifiatare Juan Cuadrado a destra.

