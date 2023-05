Convocati Juve per la Cremonese, UFFICIALE: la lista di Massimiliano Allegri per il match della 35esima giornata di Serie A

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i convocati per il match di questa sera contro la Cremonese, valido per la 35esima giornata di Serie A. Massimiliano Allegri ritrova Gleison Bremer, out per affaticamento contro il Siviglia. Sempre assenti i tre infortunati Kaio Jorge, De Sciglio e Bonucci.

Convocati Juve per la Cremonese

1 Szczęsny

3 Bremer

5 Locatelli

6 Danilo

7 Chiesa

9 Vlahović

10 Pogba

11 Cuadrado

12 Alex Sandro

14 Milik

15 Gatti

17 Kostić

18 Kean

20 Miretti

22 Di María

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Rabiot

32 Paredes

36 Perin

42 Barbieri

43 Iling-Junior

44 Fagioli

