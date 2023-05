Milan, la FIGC apre un’indagine dopo il match con lo Spezia: cosa è successo in casa rossonera nella sfida del Picco

Secondo quanto riferito dall’ANSA, la Procura della FIGC ha aperto un’indagine in seguito al confronto tra la squadra del Milan e i propri tifosi al termine del match perso contro lo Spezia.

Nel Codice di Giustizia Sportiva è infatti presente una norma che vieta le gogne pubbliche. Se ci fossero state minacce dunque è possibile che la FIGC intervenga con delle sanzioni. Al contrario, e com’è molto probabile, in caso di semplici incoraggiamenti in vista dell’euroderby non ci sarebbero problemi.

The post Milan, la FIGC apre un’indagine dopo lo Spezia: cosa è successo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG