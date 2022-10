Federico Chiesa in campo alla vigilia di Juventus Maccabi di Champions League: le ultime sull’esterno bianconero

Federico Chiesa ha svolto una prima parte di allenamento in gruppo nella Juventus nella vigilia del match di Champions League con il Maccabi Haifa. Si avvicina il rientro dell’esterno bianconero.

Le sue condizioni sono da valutare in vista del match contro il Milan, così come per Arek Milik. L’attaccante polacco ha avuto un affaticamento muscolare e sta svolgendo lavoro differenziato in palestra.

