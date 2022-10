Fagioli salva la partita della Juventus con un gol “alla Del Piero”, Allegri ecco come pensa di sistemare la squadra.

Il giovane centrocampista bianconero Fagioli salva la Juventus nella trasferta di Lecce. Cercherà con le prestazioni di prendersi il posto da titolare. Ma non è affatto facile perché Max Allegri non vede il giovane calciatore in tanti ruoli, ma solo come regista davanti la difesa. Nonostante l’anno scorso sia stato dichiarato come miglior giovane della Serie B giocando in un centrocampo a due in un 4-2-3-1.

Contro il Paris Saint Germain si cercherà di fare punti per arrivare in Europa League, rientrerà Locatelli ma non Paredes e nemmeno Pogba nel ruolo. McKennie non è al massimo per un raffreddore. Il centrocampo quindi pare per due terzi fatto, Locatelli e Rabiot sicuri titolari. Il terzo posto verrà giocato tra Miretti e Fagioli, molto dipenderà dalla posizione di Locatelli se regista o mezzala, nel secondo caso si aprirebbero le porte per Fagioli, nel primo per Miretti.

