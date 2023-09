Juventus formato trasferta: col Sassuolo cerca conferme dopo le vittorie con Udinese ed Empoli senza subire gol

La Juve col Sassuolo giocherà la terza trasferta del suo campionato dopo le vittorie con Udinese ed Empoli arrivate senza subire gol,

Se i bianconeri dovessero battere i neroverdi mantenendo la propria porta inviolata, per loro sarebbe la prima volta in Serie A dalla stagione 2014-2015. In quel caso furono cinque i gol fatti in tre partite fuori casa vinte, tutte senza gol subiti.

