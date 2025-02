Juventus, il video: come Kolo Muani sta rivoluzionando tutto

Randal Kolo Muani, pur senza segnare, ha fornito un assist straordinario contro l’Inter, dimostrando di essere fondamentale nella Juventus.

Nel calcio, l’attenzione spesso si concentra sui marcatori, ma esistono giocatori capaci di influenzare profondamente una partita senza necessariamente trovare la via del gol. Uno di questi è Randal Kolo Muani, attaccante francese classe 1998, che ha recentemente attirato l’attenzione per le sue prestazioni con la Juventus.

L’impatto di Kolo Muani sulla Juventus

Arrivato in prestito dal Paris Saint-Germain nel gennaio 2025, Kolo Muani ha rapidamente dimostrato il suo valore. Nonostante un periodo difficile a Parigi, dove ha segnato solo 11 gol in 54 partite, il suo trasferimento a Torino ha rappresentato una svolta. In sole cinque presenze con la maglia bianconera, ha realizzato cinque gol e fornito un assist, totalizzando 429 minuti giocati. Questi numeri evidenziano la sua efficacia e l’importanza nel sistema offensivo di Thiago Motta.

La partita contro l’Inter: un assist da maestro

Nel recente Derby d’Italia contro l’Inter, Kolo Muani non ha trovato la rete, ma ha lasciato il segno con una giocata straordinaria. Al 74° minuto, ha ricevuto palla al limite dell’area nerazzurra e, con una spettacolare ‘ruleta’, ha superato quattro difensori avversari: Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan e Acerbi. Nonostante fosse in equilibrio precario, è riuscito a servire un assist perfetto per Francisco Conceição, che ha segnato il gol decisivo per l’1-0 finale. Questa azione non solo ha dimostrato la sua tecnica sopraffina, ma ha anche evidenziato la sua capacità di influenzare l’esito di una partita con giocate decisive.

Prima di questo episodio, Kolo Muani aveva già messo in difficoltà la difesa interista. Nel primo tempo, su una rimessa laterale profonda di McKennie, si è inserito con tempismo, concludendo a rete; il suo tiro, deviato da Pavard, è finito di poco sopra la traversa. Nel finale di gara, ha avuto un’altra opportunità, ma il suo tiro mancino è stato deviato sopra la traversa dal portiere Sommer.

La prestazione contro l’Inter ha consolidato la posizione di Kolo Muani come punto di riferimento nell’attacco juventino. La sua presenza ha modificato le gerarchie offensive, relegando Dusan Vlahovic in panchina per la seconda partita consecutiva. Questo cambiamento sottolinea l’impatto immediato e significativo che il francese ha avuto sulla squadra.

Pur senza segnare, Randal Kolo Muani ha dimostrato di essere un elemento chiave per la Juventus, capace di creare occasioni e fornire assist decisivi, contribuendo in modo determinante ai successi recenti della squadra.