Juventus in Champions anche con il -11? TUTTE le possibili combinazioni per far sì che i bianconeri accedano alla competizione europea

11 punti di penalizzazione. Questa la richiesta del procuratore federale Giuseppe Chiné alla Corte Federale d’Appello per quanto riguarda il processo plusvalenze della Juventus, con i bianconeri che momentaneamente sarebbero fuori dall’Europa. Secondo sportface, però, ci sarebbero delle combinazioni per far sì che i bianconeri giochino comunque la Champions l’anno prossimo.

Batte l’Empoli, batte il Milan con almeno due gol di scarto e batte l’Udinese. La Roma non fa 9 punti nelle ultime tre giornate. In quest’eventualità, la Juventus chiuderebbe infatti a quota 67 punti, e in caso di arrivo a pari merito con il Milan avrebbe una differenza reti migliore (a meno che i rossoneri non battano il Verona 15-0).

