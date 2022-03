La Juventus è pronta a rifondare anche la difesa, chi può arrivare e chi può rinnovare vediamo la situazione ad oggi.

La Juventus vuole rifondare anche la difesa, vediamo la situazione del reparto difensivo. Alex Sandro verrà ceduto alla prima offerta, andrà in scadenza il prossimo anno e non è più nei piani bianconeri rinnovarlo. Pellegrini verranno valutate le offerte, piace ad Allegri ma non vede un futuro come titolare. De Sciglio rinnoverà, anche Rugani che resterà come quarto centrale.

Matthijs De Ligt

Chiellini dovrebbe andare verso la chiusura della sua carriera a giugno, Bonucci resterà ma non da più sicurezze fisiche. De Ligt andrà assolutamente verso il rinnovo. La Juventus vuole un altro big nel mezzo: il prescelto è Rudiger, ma il centrale aspetterà di sapere la situazione del Chelsea a fine stagione.

Cuadrado resterà e rinnoverà, Danilo è un punto fermo della società bianconera sia come terzino destro che come jolly in mezzo. Nel ritiro verrà invece valutato Gatti appena prelevato dal Frosinone a Gennaio.

