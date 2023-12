Juventus macchina di vittorie in trasferta: il dato sulla squadra di Allegri dopo l’1-2 al Monza deciso da Gatti

La Juventus ha vinto almeno cinque delle prime sette trasferte in una stagione di Serie A in sette degli ultimi 12 campionati disputati, anche se non ci riusciva dal 2019/20.

I bianconeri di Allegri, quindi, dopo l’1-2 al Monza deciso da un gol di Gatti al 94′ si confermano una vera e propria macchina di successi in trasferta. A dicembre la Juventus giocherà fuori casa con Genoa e Frosinone.

