Nicolussi Caviglia, il primo assist in Serie A arriva col Monza: la gioia di Hans dopo la vittoria per 1-2 – FOTO

Nicolussi Caviglia è stato una delle sorprese più liete della vittoria ottenuta dalla Juve contro il Monza al 94′ grazie ad un gol di Gatti, giocando una prestazione molto positiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HNC (@hansnicolussi)

Il centrocampista bianconero, che ha servito da calcio d’angolo il suo primo assist in Serie A (in 18 presenze) per la rete di Rabiot, ha festeggiato via Instagram i 3 punti.

