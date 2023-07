Juventus Next Gen, Pecorino saluta i bianconeri nelle prossime settimane? Un club di Serie C lo sta seguendo

Anche la Juventus Next Gen è interessata al calciomercato. La seconda squadra bianconera, per la prossima stagione, ha intenzione di centrare la promozione alla Serie B. Ma a questo progetto potrebbe non prendere parte Emanuele Pecorino.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, il Foggia sarebbe intenzionato a portare in rossonero l’attaccante.

The post Juventus Next Gen, Percorino in uscita Interessi dalla Serie C appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG