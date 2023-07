Juventus Next Gen, UFFICIALE lo staff tecnico di Brambilla. I dettagli e tutti i nomi ruolo per ruolo

Sta per ripartire anche la stagione della Juventus Next Gen. Sul sito ufficiale, il club bianconero ha comunicato lo staff tecnico di Brambilla. La novità riguarda l’avvicendamento tra Sacchini e Spanò: il primo passa in Next Gen, il secondo nello staff della Primavera.

LA NOTA – «NEXT GEN (ALLENATORE BRAMBILLA)

Mirko Conte (Allenatore in seconda)

Edoardo Sacchini (Collaboratore Tecnico)

Stefano Cellio (Preparatore Atletico)

Daniele Palazzolo (Preparatore Atletico)

Daniele Borri (Preparatore Portieri)».

