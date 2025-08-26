Colpo di scena sul mercato: i rossoneri bruciano la concorrenza e chiudono per il talento seguito anche da Chivu. Inter beffata

Il durissimo colpo subito contro la Cremonese ha fatto crollare tutto il castello di carte costruito in estate, dopo scelte di mercato inizialmente accolte con entusiasmo ma rivelatesi fragili già alla prima giornata. Presa coscienza dei propri limiti, soprattutto in fase difensiva – su cui il nuovo tecnico aveva lavorato intensamente nei due mesi precedenti – è emersa la consapevolezza che servirà ancora tempo per trovare un equilibrio.

Nel frattempo, la dirigenza si è attivata per correre ai ripari, spostando però l’attenzione sul fronte offensivo. È stata così abbandonata la rischiosa pista che portava a Victor Boniface, virando con decisione su Conrad Harder, attaccante classe 2005 di proprietà dello Sporting Lisbona.

Il Milan continua a valutare le ultime mosse di mercato, e tra le priorità della dirigenza c’è l’aggiunta di un altro difensore centrale. La possibilità di schierarsi stabilmente con una difesa a tre, schema apprezzato da Massimiliano Allegri, richiede maggiore profondità nel reparto arretrato: con soli quattro centrali a disposizione, i rossoneri non sarebbero ancora al completo. Ed è qui che è emersa nelle ultime l’ore una nuova indiscrezione: il Diavolo sarebbe vicino a mettere a segno il nuovo innesto difensivo, nel mirino anche dell’Inter.

Smacco Inter, il Milan soffia il nuovo innesto ai rivali nerazzurri

Secondo quanto riportato da Transferfeed, il club di Via Aldo Rossi avrebbe puntato gli occhi su Yunus Akcicek, imponente centrale difensivo del Fenerbahce allenato da José Mourinho. Il profilo del turco classe 2006 ha attirato l’interesse anche dell’Inter, che avrebbe già presentato un’offerta da 16 milioni di euro, prontamente rifiutata dal club di Istanbul.

Il Fenerbahce valuta Akcicek non meno di 20 milioni di euro, ma potrebbe essere interessato a inserire un attaccante nell’operazione. Come riportato da SpazioInter, i turchi avrebbero infatti messo nel mirino Santiago Gimenez, centravanti del Milan che potrebbe rientrare in uno scambio utile a soddisfare entrambe le parti. Un’idea che il Diavolo starebbe studiando attentamente per anticipare la concorrenza e fornire ad Allegri un difensore giovane ma già pronto per il salto in Serie A.

La trattativa potrebbe infiammarsi nei prossimi giorni: Inter e Milan si contendono Akcicek, ma i rossoneri potrebbero avere un vantaggio strategico se decidessero di aprire a uno scambio. L’ultima parola, però, spetta al Fenerbahce, che dovrà valutare attentamente sia l’aspetto tecnico che quello economico.

In attesa di sviluppi, resta chiaro un punto: il Milan è pronto a muoversi con decisione per completare il reparto difensivo e mettere Allegri nelle condizioni ideali per lavorare al suo nuovo progetto tattico, colmando le lacune mostrate contro i grigiorossi lombardi.