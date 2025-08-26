Ademola Lookman è stato al centro dell’attenzione tutta l’estate, e adesso sarebbe al centro di una nuova bufera.

Ademola Lookman è un calciatore di enorme talento, che è andato molto vicino ad essere un nuovo calciatore dell’Inter nell’arco delle ultime settimane di calciomercato. A una settimana circa dalla fine della finestra dei trasferimenti estiva, è diffiicle pensare che possa approdare a Milano, nonostante la rottura con l’Atalanta.

Ragion per cui, Marotta e colleghi si stanno guardando intorno per prendere una scelta in merito agli ultimi colpi da sferrare da adesso al 31 agosto 2025. Comunque, parlando sempre di Lookman, sembra che le polemiche non si plachino mai.

A testimonianza di ciò, le ultime dichiarazioni non sono passate affatto inosservate. Proprio in merito al comportamento di Lookman, la riflessione che stiamo per riportare fa non poco riflettere, visto e considerato quanto ha fatto discutere nelle ultime settimane.

Questione Lookman non chiusa: la bufera continua

Fabio Caressa, sul suo canale YouTube, non ci ha pensato due volte a definire la vicenda Lookman, che ai suoi occhi appare come qualcosa di davvero grave e per cui si dovrebbe riflettere tantissimo dal punto di vista del legame fra un club e un calciatore. Secondo il noto telecronista televisivo, voce di Sky per il calcio da tantissimi anni, la situazione Ademola Lookman è imbarazzante. Il ragionamento che fa Caressa è il seguente; nonostante l’Atalanta abbia fra le mani un giocatore che ha pagato e che ha un certo valore per la stessa squadra, sia dentro che fuori dal campo, non può utilizzarlo perché lo stesso calciatore vuole andarsene.

Secondo lui, quindi, stando così le cose non ha alcun valore il fatto che un giocatore sia segnato sul bilancio di un club. Se le cose devono stare così, ha più senso che vengano pagati con un contratto e che ci sia un indice che già di default stabilisce in base al contratto quanto deve essere pagato un giocatore per cambiare e per rescindere il suo contratto, sempre secondo Caressa.

stando alle parole del commentatore televisivo, “le regole non sono più al passo con quello che sta accadendo. Non è ammissibile, in una società civile, l’atteggiamento di Lookman. Te ne vai, fai i capricci, ma cos’è? Se lo faceste voi al lavoro, cosa succederebbe? Ma siamo impazziti? Ma allora che senso ha per le squadre investire sui calciatori, se poi succedono queste cose?”. Il concetto di Caressa è chiaro, almeno dal punto di vista del club di appartenenza di un determinato giocatore.