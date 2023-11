Juventus, ospite speciale allo Stadium: ecco lo chef stellato che tifa per i bianconeri. Davide di Fabio ha firmato il menu

In occasione di Juventus-Verona di qualche settimana fa, il Legends Club all’Allianz Stadium ha ospitato l’estro e il talento di Chef Davide di Fabio, che ha firmato il menu insieme allo Chef Chicco Cerea del ristorante Da Vittorio, per una serata specialissima, ispirata dalla candidatura della cucina italiana a patrimonio UNESCO e dedicata ai tifosi bianconeri e… ai nostri colori.

Già, perché Davide Di Fabio, chef che anima la cucina del ristorante “Dalla Gioconda” di Gabicce Monte (PU), stellato Michelin nel 2023 e anche stella verde “Gastronomia Sostenibile” in quanto ristorante plastic-free, è anche bianconero.

«Sono già venuto in questo stadio numerose volte – racconta – Avevo già cucinato qui, in occasione di una partita di Champions League, qualche anno fa. Trovo questo posto emozionante, entrare qui per un tifoso è come entrare nell’arena dei gladiatori, è stupendo. Inoltre, per me che sono juventino è una cosa speciale. Tutta la mia famiglia è bianconera: mia nonna nel portafoglio aveva le figurine di Baggio e Del Piero… e adesso giorno per giorno sto avvicinando alla passione della Juve mia figlia. Lavorare all’Allianz Stadium è stata una bella sfida, così come in genere fare gli eventi, che sono di fatto il tuo biglietto da visita. Quando sei nel tuo ristorante il cliente viene da te, perché ti conosce, in esterna si deve giocare un po’ più in “difesa”. Un altro fattore importante è il tempo: il timing è fondamentale, e quindi determinante diventa il servizio e lo staff di sala, forse in assoluto la cosa più importante per la riuscita di una serata come questa, e per lasciare un bel ricordo in chi si è seduto a tavola, tanto più se c’è una partita da vedere».

The post Juventus, ospite speciale allo Stadium: ecco lo chef stellato che tifa per i bianconeri appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG